“Cambiemos el Juego”, una campaña que busca transformar las reglas de desigualdad y violencia con las niñas

Tegucigalpa – La asesora nacional de Protección de Plan International Honduras, Ludim Ayala, presentó la campaña regional “Cambiemos el Juego”, una iniciativa que utiliza el fútbol y el deporte como herramientas de transformación social para fortalecer el liderazgo, la autonomía y las habilidades socioemocionales de niñas y adolescentes.

Ayala explicó que la campaña busca aprovechar la visibilidad de uno de los eventos deportivos más importantes del mundo para colocar en el centro del debate público las desigualdades que enfrentan millones de niñas en América Latina.

“No queremos que las niñas jueguen mejor, queremos cambiar las reglas”, expresó, al referirse a la metáfora de que “el partido está arreglado”, en alusión a las barreras estructurales que limitan el desarrollo de las menores desde temprana edad, indicó.

La iniciativa se enfoca en problemáticas como la violencia basada en género, los embarazos en niñas y adolescentes, así como las uniones tempranas y forzadas.

Por cada tres partidos de fútbol una niña hondureña es abusada

Según datos expuestos por Plan International, en Honduras una niña es víctima de un delito sexual durante el tiempo que duran tres partidos de fútbol. Además, el país mantiene una de las tasas más altas de embarazo adolescente en América Latina, con 97 nacimientos por cada mil adolescentes entre 15 y 19 años.

La organización detalló que durante 2025 ha impactado a más de 197 mil personas en 560 comunidades de nueve departamentos del país, entre ellos Choluteca, Cortés, Santa Bárbara, Copán e Intibucá. De esa cifra, más de 63 mil beneficiadas son niñas menores de 18 años.

A través de programas como “Generación con Decisión y Liderazgo” y “Generación Libre de Violencia”, Plan International impulsa acciones orientadas a prevenir la violencia, fortalecer mecanismos de denuncia y promover entornos seguros para niñas, niños y adolescentes.

Ayala también hizo un llamado a empresas, instituciones, actores deportivos y medios de comunicación a sumarse a la campaña #CambiemosElJuego, con el objetivo de construir alianzas que permitan ampliar las oportunidades, la protección y los derechos de las niñas en Honduras y la región. IR