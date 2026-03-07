Camavinga regresa, Carreras duda ante el City y Bellingham, descartado, pisa césped

Madrid – El Real Madrid regresó a los entrenamientos tras su triunfo vital en LaLiga, ante el Celta en Balaídos, con la novedad en el regreso al grupo de Eduardo Camavinga, preocupación por el golpe que arrastra Álvaro Carreras, que le hace ser duda para la cita europea ante el Manchester City, para la que está descartado Jude Bellingham, que de vuelta en Madrid, ya trabaja sobre el césped.

Las diez bajas que sufrió Álvaro Arbeloa para superar al Celta el viernes en LaLiga, se reducirán en parte con el regreso el miércoles ante el Manchester City en la Liga de Campeones, tras sanción de Dean Huijsen y Franco Mastantuono, más Camavinga.

El centrocampista francés, que se probó en vísperas del partido en Vigo, finalmente no pudo integrar la expedición y causó baja por la infección bucal que le ha impedido jugar ante el Getafe y el Celta. Aún dolorido y sin estar al cien por cien, regresó a la dinámica de grupo en la mañana del sábado, según informan a EFE fuentes del Real Madrid, que confirman el regreso de Camavinga en la ‘Champions League’.

Carreras, que no pudo jugar en Balaídos por ciclo de tarjetas, tampoco habría podido tener minutos por un fuerte golpe en el gemelo izquierdo sufrido ante el Getafe. Le impidió entrenarse y su presencia ante el City está en el aire.

Bellingham se entrena en Valdebebas y Mbappé lo hará el domingo

El inglés Jude Bellingham, que ha completado parte de la recuperación de su lesión muscular en Londres, regresó a la disciplina del Real Madrid en la ciudad deportiva de Valdebebas. Su sesión entremezcló una parte de recuperación en el interior de las instalaciones, acompañado de los también lesionados David Alaba y Éder Militao, con otra sobre el terreno de juego. Los tres están descartados para la cita de ida de la eliminatoria ante el City, pero avanzan en sus recuperaciones.

Mientras que Dani Ceballos prosigue también con su larga recuperación de la rotura muscular que sufre y el brasileño Rodrygo, baja lo que resta de temporada, será intervenido la próxima semana de la rodilla derecha, en al que sufre una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo, la gran incógnita la representa el francés Mbappé.

El Real Madrid espera su vuelta a Madrid el domingo. Desde las 11:00 horas se ejercitará en la ciudad deportiva y Arbeloa comprobará de primera mano su evolución, a tres días del primer duelo con el City de Pep Guardiola. No está descartada su vuelta en el partido y dependerá del estado de la rodilla derecha, en la que arrastra un esguince, y las sensaciones que tenga cuando vaya aumentando la carga de trabajo de forma progresiva.

De momento, la mente en la cita europea con un primer entrenamiento la pusieron pocos jugadores. Los titulares de Balaídos tuvieron sesión de recuperación y con intensidad en una sesión marcada por la lluvia se ejercitaron Andriy Lunin, Dani Carvajal, Huijsen, Fran García y Gonzalo García, junto a un nutrido grupo de canteranos. Los ejercicios de movilidad y velocidad, el trabajo táctico y de posesión más un partido con series de finalización, dieron forma al entrenamiento. JS