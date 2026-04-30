Camaroneros respaldan readecuación de deudas pero exigen subsidios para reactivar el sector

Tegucigalpa – Productores del sector camaronero manifestaron su respaldo a la propuesta de readecuación de deudas presentada en el Congreso Nacional, aunque insistieron en la necesidad de que el Gobierno también apruebe un subsidio para garantizar la reactivación de sus unidades productivas.

El representante de la Asociación de Pequeños Productores Camaroneros, Wilmer Cruz, explicó que fueron convocados al Poder Legislativo para conocer la iniciativa de un decreto de reactivación agrícola que contempla la reestructuración de deudas del rubro agrícola.

Según su aporte, actualmente existen 207 fincas camaroneras cerradas y que las deudas con el ente estatal rondan entre 70 y 75 millones de lempiras, lo que ha provocado una fuerte crisis en la producción.

“Hasta ahora no nos han querido dar lo principal que es el subsidio, pero vamos viendo con esta readecuación”, expresó, y pidió a los diputados que el decreto sea aprobado en los próximos días.

Cruz señaló que, aunque la readecuación representa un alivio parcial, no es suficiente para la situación actual del sector.

El camaronero Wilmer Cruz.

El productor de camarón sostuvo que el subsidio permitiría una recuperación más efectiva, ya que muchas unidades productivas no cuentan con capacidad de pago en el corto plazo. En ese sentido, comparó la medida con otros apoyos otorgados a sectores como el transporte.

El dirigente atribuye la crisis al cierre del mercado con Taiwán hecho por el gobierno de Xiomara Castro, al asegurar que antes de esa medida los productores se encontraban cumpliendo con sus obligaciones.

También indicó que las pérdidas acumuladas en el sector ascienden a cerca de 250 millones de dólares en los últimos años, por lo que consideró que sin apertura de mercados y apoyo estatal, la recuperación de las unidades productivas seguirá siendo limitada. AD