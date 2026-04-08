Camaroneros piden al presidente Asfura retornar relaciones con Taiwán

Tegucigalpa – Empresarios del sector camaronero del sur del país hicieron un llamado al presidente Nasry Asfura para que Honduras retome relaciones con Taiwán, ante el riesgo de cierre de empresas en el rubro.

Los productores advierten que la situación actual podría afectar gravemente las exportaciones y la generación de empleo, por lo que consideran urgente revisar las relaciones comerciales y buscar alternativas que permitan mantener la estabilidad del sector camaronero.

La diputada de la zona sur, Iliana Velásquez dijo que los productores se encuentran preocupados por su situación en torno al rubro.

“Es preocupante porque hemos visto como familias enteras perdieron sus empleos y por ende llevar alimentación en sus casas, por lo que se tomó la iniciativa de establecer una comisión para que esta se reúna con ministros y empresarios para buscar una solución a los camaroneros”, indicó.

Afirmó que se van a tomar todas las medidas que sean necesarias para reactivar el rubro del camarón en el mercado internacional.

Sostuvo que los camaroneros piden que se vuelva a tener relaciones con Taiwán y colocar el producto en el mercado internacional.

“Estamos trabajando para reactivar el rubro que se vio afectado en la administración pasada y que dejó a cientos de familias sin empleo”, apuntó. IR