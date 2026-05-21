Cámaras de Comercio exigen al Congreso enfocarse en generación de empleo

Tegucigalpa – Representantes de distintas cámaras de comercio del país pidieron al Congreso Nacional priorizar temas que consideran de interés nacional como el desempleo y la pobreza, por encima de problemas meramente políticos.

La presidenta de la Cámara de Comercio e Industrias de Choloma (CCICH), Lidia Alejandra Mejía, manifestó que el sector privado de esta ciudad ya sostuvo acercamientos con el presidente del Congreso para impulsar iniciativas concretas.

“Nos unimos con el presidente del Congreso y manifestamos la importancia de generar leyes concretas que también tengan soporte económico”, expresó.

La conclusión de su acercamiento consistió en que en conjunto deberán “desarrollar acciones concretas para poder generar y aprobar la nueva ley de fomento a la pequeña empresa”.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Karim Qubain, pidió que el Legislativo mantenga una agenda orientada a resolver los problemas estructurales del país.

“Un Congreso Nacional ágil que ha comprobado en los tres meses anteriores que ha avanzado con temas sumamente importantes. Deben contribuir a poder bajar los niveles de pobreza y bajar los niveles del desempleo en el país”, declaró.

Qubain también subrayó la necesidad de mejorar la percepción internacional de Honduras y fortalecer la confianza ciudadana.

“Tenemos que dar otra imagen de país al mundo, a los hondureños que sientan la paz, sientan el amor, sientan la tranquilidad”, afirmó. AD