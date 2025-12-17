Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción alerta sobre grave crisis por falta de pagos

Tegucigalpa – La Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (CHICO) advirtió que las empresas contratistas del sector construcción atraviesan una profunda crisis económica, como consecuencia de la falta de pago por proyectos ya ejecutados y otros que aún se mantienen en desarrollo.

Según el gremio, desde hace varios meses las empresas no han recibido los desembolsos correspondientes, una situación que pone en riesgo la continuidad de las obras públicas y afecta de manera directa la estabilidad de miles de familias hondureñas que dependen de esta actividad económica.

CHICO subrayó que detrás de cada proyecto existen trabajadores que viven de su salario diario para sostener a sus hijos, pagar créditos, mantener un techo y asegurar un futuro digno. Sin embargo, la prolongada mora en los pagos ha colocado a muchos de ellos al borde de quedarse sin ingresos, sin aguinaldo y sin la certeza de poder cumplir con sus compromisos financieros.

La falta de liquidez también ha colocado a las empresas constructoras en una posición extremadamente vulnerable. De acuerdo con la Cámara, en algunas zonas del país esta situación puede derivar en presiones externas, incluso por parte de grupos criminales, lo que agrava aún más la urgencia de atender el problema.

El sector recordó que las obras actualmente inauguradas y en funcionamiento no representan un regalo, sino que fueron construidas con el esfuerzo y los recursos adelantados por las empresas que confiaron en el Gobierno para hacer realidad estos proyectos.

En ese sentido, los constructores señalaron en el escrito que corresponde ahora a las instituciones del Estado honrar los compromisos asumidos, reconocer el trabajo realizado y cumplir con las obligaciones pendientes, a fin de garantizar la continuidad de las obras y la confianza para futuras inversiones.

Ante este escenario, la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción hizo un llamado respetuoso pero firme a las autoridades de las instituciones ejecutoras de obra pública, en especial a la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), señalada como el mayor deudor, así como a la Alcaldía Municipal del Distrito Central y a la Secretaría de Finanzas, para que brinden una respuesta inmediata y responsable.

“El problema no se reduce a contratos o cifras; está en juego la vida de miles de trabajadores, la estabilidad de sus hogares y la paz social del país”, enfatizó el gremio constructor.

Finalmente, la CHICO reiteró que el sector construcción es uno de los pilares del desarrollo nacional y advirtió que mantenerlo en pie es una responsabilidad compartida, por lo que insistió en que el momento de actuar es ahora. LB