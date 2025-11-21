Cámara de Representantes de EEUU votará resolución para condenar los horrores del socialismo: María Elvira Salazar

Tegucigalpa – La congresista republicana María Elvira Salazar posteo en sus redes sociales que esta mañana, la Cámara de Representantes votará la resolución para condenar los horrores del socialismo.

“No hay tiempo que perder”, manifestó.

Afirmó que los hechos son claros, más de 100 millones de muertos bajo dictaduras socialistas.

“Stalin, Mao, Castro: criminales que usaron el socialismo para oprimir, torturar y destruir naciones enteras”, sostuvo.

Afirmó que no hay nada “controversial” en denunciar una ideología venenosa, fracasada y mortal.

“El socialismo jamás echará raíces en Estados Unidos, no mientras yo esté aquí para frenarlo”, apuntó.

El jueves en la audiencia sobre la democracia en Honduras, el Subcomité sobre el Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes, Estados Unidos envió un mensaje categórico a Honduras: las Fuerzas Armadas no deben interferir ni abusar más allá de los dispuesto en la Constitución del país durante las elecciones del 30 de noviembre, y deben haber elecciones justas y transparentes sin permitir que el comunismo se asiente en la nación centroamericana.