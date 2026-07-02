Cámara de Comercio rechaza aumento de la tasa vial municipal en El Progreso

El Progreso – La Cámara de Comercio e Industria de El Progreso rechazó en las últimas horas el incremento de la tasa vial municipal en esta ciudad.

El asesor y representante de la sociedad civil, Jorge Alberto Larios, denunció este jueves que el incremento es del 300 %, y pidió a las autoridades municipales que tengan conciencia.

“No es posible que hayan elevado la tasa vial municipal en ese porcentaje que supera el 300 %, este pueblo merece mejor suerte y no lo castiguen de esa manera”, dijo Larios.

Recordó que en 2018, la municipalidad de El Progreso aprobó un incremento del 500 % en la tasa vial municipal.

Larios contó que cuando se ingresa al sistema para ver la matrícula vehicular, se comprueba que un vehículo común pasa a pagar de 800 a dos mil 500 lempiras por la tasa vial municipal.

La Cámara de Comercio e Industria de El Progreso solicitó a la corporación municipal una revisión del incremento y presente al público los estudios técnicos, financieros y jurídicos que respaldan esta determinación.

También piden que comuniquen el destino de los recursos del pago de la tasa vial municipal y que garantice una administración eficiente y transparente de los fondos. AG