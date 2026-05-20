Cámara de Comercio de Choloma anuncia feria de empleo con 6 mil 500 plazas

San Pedro Sula – La directora de la Cámara de Comercio de Choloma, Alejandra Mejía, anunció la realización de una feria del empleo que pondrá a disposición al menos 6 mil 500 nuevas oportunidades laborales para la población de la zona norte del país.

Según detalló la representante empresarial, la iniciativa tiene como objetivo conectar a distintas empresas con personas que actualmente se encuentran en busca de trabajo, facilitando así procesos de contratación en diversos rubros productivos.

Mejía destacó que esta actividad representa un importante impulso para la generación de empleo y el fortalecimiento de la economía local, especialmente en un contexto donde miles de hondureños buscan incorporarse al mercado laboral.

La feria reunirá a compañías interesadas en ampliar su personal, permitiendo que los asistentes puedan aplicar directamente a plazas vacantes y entregar su hoja de vida en un solo lugar.

Las autoridades de la Cámara de Comercio hicieron un llamado a la población interesada a participar en el evento y aprovechar las oportunidades laborales que estarán disponibles durante la jornada. IR