Cámara Baja de EEUU aprueba presupuesto temporal para evitar cierre y lo envía al Senado

Washington – La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este viernes un presupuesto provisional para evitar el cierre parcial del Gobierno Federal, que podría ocurrir el próximo 1 de octubre si el Senado no vota en el mismo sentido que lo ha hecho la Cámara Baja.

Tras los 217 votos a favor, la Cámara, de mayoría republicana, avala una ley de financiación para las próximas siete semanas, hasta el 21 de noviembre. Sin embargo, esta ley no estará en vigor hasta que la Cámara Alta dé también su visto bueno.

El proyecto de ley tuvo 212 votos en contra. Un legislador demócrata, Jared Golden, de Maine, votó a favor de la moción, y dos republicanos, Thomas Massie (Kentucky) y Victoria Spartz (Indiana), lo hicieron en contra.

La medida, que ya se encamina hacia el Senado, enfrentará serios obstáculos. Allí, la mayoría de los republicanos es más estrecha, 53 escaños frente a 47 de los demócratas y para aprobar la propuesta necesitan el sí de 60 senadores.

De este modo, para que prospere el proyecto de ley los conservadores necesitarán el apoyo de al menos siete demócratas, tarea nada fácil puesto que muchos congresistas y senadores han criticado la negativa de los republicanos para negociar la renovación de subsidios en materia de salud que expiran a final de este año.

Los demócratas, por su parte, han presentado una propuesta de financiación alternativa que proteja precisamente estos subsidios, pero su minoría en ambas cámaras hace casi imposible que se apruebe.

Por tanto, se prevé que ninguna de las dos consiga seguir adelante, al menos a corto plazo, elevando así la tensión política en el país.

Por su parte, el presidente, Donald Trump, instó este jueves a que los legisladores aprueben este proyecto «sin modificaciones».

«El líder demócrata (en el Senado), Chuck Schumer, quiere paralizar el Gobierno, mientras que los republicanos desean que siga funcionando. ¡Todos los republicanos de la Cámara deben unirse y votar a favor!», añadió Trump.

Tras el sí de la Cámara Baja, los republicanos tienen 10 días para negociar en el Senado la aprobación de un paquete que evitaría el cierre parcial de la Administración Federal. EFE

(vc)