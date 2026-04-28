Calor predominará en Honduras con temperaturas de hasta 40 grados

Tegucigalpa- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco) informó que para este día se esperan condiciones mayormente secas y cálidas en gran parte del territorio nacional, con un incremento notable en las temperaturas, especialmente en la zona sur del país.

El pronosticador de turno, Jairo García, detalló que, aunque predominará el ambiente caluroso, la interacción de la brisa del océano Pacífico y la humedad proveniente del mar Caribe con una vaguada en altura generará lluvias y chubascos débiles y aislados en regiones del suroccidente, centro y oriente de Honduras.

En cuanto a las condiciones marítimas, el oleaje en el litoral Caribe y el Golfo de Fonseca se mantendrá entre uno y tres pies. Además, se registra la fase lunar de cuarto creciente, con salida del sol a las 5:29 de la mañana y puesta a las 6:04 de la tarde.

Temperaturas por departamento:

El Paraíso: máxima 32°C, mínima 19°C

Francisco Morazán: máxima 33°C, mínima 18°C

Gracias a Dios: máxima 31°C, mínima 26°C

Intibucá: máxima 27°C, mínima 11°C

Islas de la Bahía: máxima 32°C, mínima 28°C

La Paz: máxima 35°C, mínima 20°C

Atlántida: máxima 32°C, mínima 20°C

Choluteca: máxima 40°C, mínima 27°C

Colón: máxima 33°C, mínima 22°C

Comayagua: máxima 35°C, mínima 20°C

Copán: máxima 36°C, mínima 20°C

Cortés: máxima 35°C, mínima 25°C

Lempira: máxima 35°C, mínima 19°C

Ocotepeque: máxima 34°C, mínima 18°C

Olancho: máxima 35°C, mínima 23°C

Santa Bárbara: máxima 37°C, mínima 23°C

Valle: máxima 37°C, mínima 25°C

Yoro: máxima 35°C, mínima 20°C

Copeco recomendó a la población tomar precauciones ante las altas temperaturas, especialmente en las zonas donde los valores máximos alcanzarán niveles extremos.LB