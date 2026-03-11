Calor intenso marcará la jornada en Honduras; temperaturas alcanzarán hasta 39 grados

Tegucigalpa- Honduras experimentará este día condiciones mayormente secas en gran parte del territorio nacional, con un ambiente cálido que se intensificará hacia el mediodía, cuando las temperaturas alcanzarán valores elevados, especialmente en las zonas del sur del país.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, durante la tarde se prevé el ingreso de humedad proveniente del mar Caribe, impulsado por el viento del este, lo que podría generar precipitaciones débiles y aisladas en sectores de la región oriental.

Las autoridades también indicaron que la fase lunar actual corresponde a cuarto menguante, mientras que el oleaje en el litoral Caribe y en el Golfo de Fonseca se mantendrá entre uno y tres pies, condiciones consideradas normales para la navegación.

En cuanto al ciclo solar, la salida del sol fue a las 5:59 de la mañana, mientras que la puesta del sol está prevista para las 5:59 de la tarde.

Temperaturas por departamento

Las temperaturas previstas para este día en los diferentes departamentos del país son las siguientes:

El Paraíso: máxima 30°C, mínima 18°C

Francisco Morazán: máxima 30°C, mínima 18°C

Gracias a Dios: máxima 29°C, mínima 25°C

Intibucá: máxima 24°C, mínima 14°C

Islas de la Bahía: máxima 30°C, mínima 26°C

La Paz: máxima 31°C, mínima 20°C

Atlántida: máxima 30°C, mínima 22°C

Choluteca: máxima 39°C, mínima 25°C

Colón: máxima 30°C, mínima 23°C

Comayagua: máxima 32°C, mínima 20°C

Copán: máxima 29°C, mínima 18°C

Cortés: máxima 32°C, mínima 23°C

Lempira: máxima 30°C, mínima 16°C

Ocotepeque: máxima 32°C, mínima 18°C

Olancho: máxima 30°C, mínima 20°C

Santa Bárbara: máxima 31°C, mínima 21°C

Valle: máxima 39°C, mínima 24°C

Yoro: máxima 30°C, mínima 18°C

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol en horas de mayor radiación y tomar precauciones ante las altas temperaturas previstas para este día.LB