Calor intenso dominará el país con temperaturas de hasta 40 grados en zona sur

Tegucigalpa- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), a través del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), informó que este día predominarán condiciones secas y cálidas en la mayor parte del territorio hondureño, con temperaturas elevadas que alcanzarán hasta los 40 grados centígrados en la zona sur.

-Se recomienda mantenerse hidratado y no exponerse al sol, usar bloqueador solar y ropa ligera.

El pronosticador Will Ochoa detalló que, aunque el calor será la condición dominante, el viento del este transportará humedad desde el mar Caribe, generando lluvias y chubascos débiles y aislados en regiones del oriente, así como en sectores montañosos del centro y norte del país.

En cuanto a las temperaturas por departamento, se reportan las siguientes máximas y mínimas:

Atlántida: máxima de 32°C, mínima de 21°C

Choluteca: máxima de 39°C, mínima de 26°C

Colón: máxima de 32°C, mínima de 24°C

Comayagua: máxima de 34°C, mínima de 19°C

Copán: máxima de 32°C, mínima de 19°C

Cortés: máxima de 34°C, mínima de 25°C

El Paraíso: máxima de 31°C, mínima de 17°C

Francisco Morazán: máxima de 31°C, mínima de 18°C

Gracias a Dios: máxima de 32°C, mínima de 25°C

Intibucá: máxima de 25°C, mínima de 13°C

Islas de la Bahía: máxima de 32°C, mínima de 27°C

La Paz: máxima de 34°C, mínima de 20°C

Lempira: máxima de 33°C, mínima de 21°C

Ocotepeque: máxima de 33°C, mínima de 20°C

Olancho: máxima de 34°C, mínima de 22°C

Santa Bárbara: máxima de 35°C, mínima de 22°C

Valle: máxima de 40°C, mínima de 25°C

Yoro: máxima de 34°C, mínima de 20°C

Cenaos también indicó que el oleaje en el litoral Caribe y en el Golfo de Fonseca se mantendrá entre 1 y 3 pies, es decir condiciones normales para la navegación.

Finalmente, se informó que el país se encuentra bajo la fase lunar de cuarto creciente. La salida del sol fue a las 5:28 de la mañana y la puesta se registrará a las 6:05 de la tarde.LB