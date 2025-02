Cálix y Nasralla han perjudicado al PL, asevera “Chilo” Cruz que dice espera instrucciones de Mel

Tegucigalpa – El dirigente José Cecilio Cruz Guevara, actualmente funcionario del gobierno, criticó que Jorge Cálix y Salvador Nasralla han llegado a perjudicar al Partido Liberal, al tiempo que ponderó las virtudes de la precandidata presidencial de Libre, Rixi Moncada.

– Dijo ser leal al expresidenta Manuel Zelaya Rosales, por lo tanto espera sus instrucciones y adelantó que después de las primarias un grupo de liberales hará alianza con Libre.

“Hemos visto al Partido Libre que se ha movilizado bastante con las concentraciones que están haciendo, tienen una buena candidata, una persona muy inteligente, bien preparada, que es la abogado Rixi Moncada, me parece que no hay pleitos entre ellos y están buscando la unidad”, alabó.

En tanto, “Chilo” Cruz dijo que la situación en el Partido Liberal es diferente, “aquí vemos todo lo contrario, como dirigente que me ha costado mucho el partido por más de 40 años, me da tristeza como está el partido ahora, donde Jorge Cálix y Salvador Nasralla más bien han ido a deshacer más a la institución porque como digo, ellos no sienten nada, ni le tienen amor”.

El actual director Nacional de Parques y Recreación en Desarrollo Social del gobierno, tildó de “capricho y oportunismo” lo que han hecho ambos presidenciables al adherirse a las filas de la enseña rojo-blanco-rojo.

Cruz culpó al presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), Yani Rosenthal de permitir la llegada de estos dos personajes políticos para que participen en las elecciones primarias del próximo 9 de marzo, sin tomar en cuenta los estatutos partidarios.

“No le ve una buena oportunidad al Partido Liberal en estos momentos porque carece de liderazgo, ya no están un Carlos Roberto Reina, un José Azcona Hoyo, un Modesto Rodas Alvarado, entre otros”, finalizó. JS