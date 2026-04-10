“Cálix ve la necesidad de la base del liberalismo”, justifica Luz Ernestina sobre bono de L.100 mil

Tegucigalpa – La diputada Luz Ernestina Mejía reaccionó al bono de 100 mil lempiras que otorgó el Poder Ejecutivo a los integrantes de la bancada liberal: “Estoy segura que ha hecho el abogado (Jorge) Cálix es porque ve la necesidad de la base del liberalismo”.

– Si se entregó el dinero no es algo que alguien ha pedido y tampoco es para comprar la conciencia de los diputados, aquí nadie se ha vendido: Luz Ernestina Mejía.

Agregó que cada diputado tiene mucha presión porque el liberalismo está “en gran necesidad”.

Mencionó que no han podido como diputado suplir la necesidad de plazas laborales.

“Estoy segura que él lo hizo pensando en hacer eso, pero definitivamente nadie ha solicitado dinero, y a nadie han comprado”, aseguró.

La congresista Mejía insistió que “posiblemente él –se refiere a Jorge Cálix– como líder de la bancada pensó en solicitar esos recursos para que nosotros que somos los que tenemos la presión, los que sabemos las necesidades de la base, atendamos circunstancias, ahí no hay nada y todo es transparente”.

Defendió que no hay nada que esconder y que los fondos deben ser liquidados ya sea ante el Congreso Nacional o el gobierno de la República.

Puntualizó que la mayoría de la bancada liberal no ha recibido dinero de Casa Presidencial, y si ocurrió fue con algunos que deben dar sus propias cuentas. JS