Cálix señala que solicitud de antejuicio contra magistrados del TJE es parte de estrategia para desconocer elecciones

Tegucigalpa – El diputado Jorge Cálix criticó este martes al Ministerio Público por promover una solicitud de antejuicio contra dos magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), y que es parte de la estrategia para que el consejero Marlon Ochoa no integre el pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) para la declaratoria de los comicios generales.

A través de su cuenta de red social “X”, posteó un largo mensaje recordando que en el proceso electoral de 2021, el CNE aprobó uno de los puntos del cronograma con la presencia de sólo Rixi Moncada y Ana Paola Hall.

Sin embargo, indicó que en aquella ocasión, el ente acusador del Estado no actuó en contra de las consejeras del CNE.

“¿Por qué en aquel entonces el MP no actuó en contra de Rixi y APH? Sencillo: el MP no estaba en una franca persecución política en contra de los órganos electorales. Hoy, todos los empleados y funcionarios del CNE tienen miedo, y no los culpo por ello. Están sometidos a una presión horrorosa”, aseveró.

¿Por qué hoy, por exactamente lo mismo que ellas en su momento hicieron, se van en contra de los Magistrados Mario Flores Urrutia y Miriam Suyapa Barahona?, increpó el congresista.

Clamó a los presidenciables Salvador Nasralla y Nasry Asfura que la intención del Ministerio Público pretende destruir la resolución del TJE es el antecedente legal para que cualquiera se declare ganador.

Denunció que la estrategia es que Marlon Ochoa no integre el pleno del CNE, y que por la ausencia de un consejero no haya declaratoria de elecciones generales.

Por eso tanta rabia con este caso, porque destruye de manera anticipada su estrategia de desconocer el resultado de las elecciones, increpó el diputado.

Cabe recordar, que el Ministerio Público promueve antejuicio contra Mario Flores Urrutia y Miriam Barahona debido a que estos dos magistrados resolvieron aceptar la inscripción del diputado Jorge Cálix y el ciudadano Cristian Adalid Villalobos en la planilla de congresistas en los departamentos de Olancho y Valle, respectivamente. AG