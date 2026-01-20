Cálix recibe credencial como diputado en el PL y le advierte a Ochoa “tic toc” para un juicio político

Tegucigalpa – Jorge Cálix recibió la credencial como diputado en las instalaciones del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL). Previamente le advirtió al consejero del CNE, Marlon Ochoa, de un juicio político por entorpecer el proceso eleccionario.

– La decisión del PL de poner a Cálix en sustitución de Samuel García genera diversas reacciones en la clase política hondureña.

Cálix, quien remplazó al diputado electo Samuel García en Olancho, llegó a recibir la credencia que lo avala como miembro del pleno del Congreso para el periodo 2026-2030.

Previamente, Cálix tuvo un cruce de palabras con el consejero Marlon Ochoa, quien denunció que no fue invitado a participar en la decisión para aprobar la sustitución de Samuel García y que derivó con Jorge Cálix como padre de la patria por el departamento de Olancho.

“Quien ha quedado en la basura sos vos y el familión. Por eso el pueblo los castigó con un vergonzoso tercer lugar. Ni el 20% de los votos sacaron”, arremetió Cálix contra Ochoa.

Luego expresó que “tu nerviosismo es que sabes que yo voy a promover un juicio político en contra tuya por obstaculizar el proceso electoral y por todas las ilegalidades que cometiste. Alístate por que el juicio político te viene y nadie lo detiene. Tic toc”.

Jorge Cálix se convierte en uno de los 41 diputados liberales que conformarán la Cámara Legislativa desde el 25 de enero de 2026. JS