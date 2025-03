Cálix pide al MP investigar acusaciones de fraude entre Nasralla y Abudoj, “me llevan de encuentro”, dice

Tegucigalpa – El precandidato presidencial Jorge Cálix se presentó este viernes ante el Ministerio Público para solicitar una investigación sobre las denuncias de fraude electoral planteadas en el marco de la contienda primarias e internas.

– Jorge Cálix pidió a Nasralla no prestarse al juego de la familia Zelaya y de Libre, quienes buscan dividir al PL.

Cálix explicó que la disputa gira en torno a dos versiones enfrentadas: la del exdesignado presidencial y precandidato de Salvemos Honduras, Salvador Nasralla, y la de Fabiola Abudoj, exintegrante de su movimiento. “Don Salvador Nasralla dice que hay una persona que salió de su movimiento por diferencias con él y se unió al nuestro. Esa persona es Fabiola Abudoj, pero ella no tiene ningún cargo en nuestro movimiento, no ostenta ningún puesto dentro de la comisión de campaña y no tiene credenciales a su cargo”, señaló.

Mi mensaje para TODOS los liberales 🇦🇹💪❤️ pic.twitter.com/zmVIkHzNe4 — Jorge Cálix (@JorgeCalix) March 7, 2025

Según Nasralla, Abudoj estaría involucrada en un supuesto plan para dañar el sistema biométrico y facilitar un fraude electoral. Por su parte, Abudoj asegura que Nasralla ha manipulado un audio mediante inteligencia artificial para involucrarla en un hecho falso. Ante esta situación, Cálix considera que es el Ministerio Público el que debe esclarecer los hechos.

“Uno de los dos ha cometido un delito, ya sea electoral o de difamación, y se tiene que investigar. Estamos hablando de problemas entre dos personas que me quieren llevar de encuentro, yo no tengo nada que ver”, manifestó el precandidato.

Asimismo, Cálix criticó los señalamientos anticipados de fraude electoral, asegurando que estos suelen ser un “preludio de la derrota”. “No se sabe qué le pasa a Salvador Nasralla. Hay que ser ingenuo para pensar que se va a arruinar un biométrico y nadie lo verá, o que los miembros de las otras mesas no harán nada”, afirmó.

El precandidato también mencionó que, si Nasralla cuenta con representantes en todas las mesas, no debería tener inconvenientes. “Que prepare a su gente, que yo tengo preparada a la mía”, aseveró. También señaló que el oficialismo tiene interés en Nasralla sea el candidato porque lo consideran “manipulable”. “Ahora los ministros de Libre salen a defender a Salvador Nasralla porque ya lo saben. No caiga, don Salvador, en el juego del gobierno”, advirtió.

Por otro lado, Cálix pidió a su militancia que garantice el respeto de los votos de Nasralla en las mesas electorales. “Públicamente le pido a mi gente que, si no está un representante de Salvador Nasralla, que le cuiden los votos. Que se dediquen a trabajar solo contando los votos en base a ley es importante que el Partido Liberal se mantenga unido para sacar al familón”, enfatizó.

Finalmente, reiteró su compromiso con la transparencia en el proceso electoral y respaldó el uso del sistema biométrico. “Soy el primero en estar de acuerdo con la transparencia y en que se utilice el biométrico”, concluyó. LB