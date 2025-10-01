Cálix muestra documento que respalda su inclusión en papeleta de Olancho y desmiente versión de irregularidad 

Tegucigalpa- El diputado Jorge Cálix utilizó este martes su cuenta de X para defenderse de las versiones sobre su aparición en la papeleta electoral del departamento de Olancho el pasado sábado.

“Esta es la prueba de que mi inclusión en la papeleta el día sábado fue un trámite normal. El mismo que hicieron desde el 24 de septiembre con Hipólito Perdomo de Santa Bárbara.

El problema fue que Marlon Ochoa y todo el familión, entraron en pánico cuando vieron mi foto en la papeleta. No hubo conspiración, no hubo hackeo, no hubo error. Solo un procedimiento legal normal”, escribió el legislador en su publicación.

El problema fue que Marlon Ochoa y todo el familión, entraron en pánico cuando vieron mi foto en la… pic.twitter.com/gVsHb71HGb — Jorge Cálix (@JorgeCalix) September 30, 2025

Cálix acompañó el mensaje con una copia del oficio SG-CNE-2647-2025, dirigido a Lino Tomás Mendoza, Jurgen Darío Valladares Quiñones y Stefany Giselle Corrales Suárez, coordinadores de organizaciones políticas y candidaturas.

El documento, firmado por la secretaria general del CNE, abogada Telma Cristina Martínez, certifica la renuncia del diputado Samuel Armando de Jesús García Salgado y su sustitución por Jorge Luis Cálix Espinal.

En su mensaje, el parlamentario insistió en que el procedimiento fue legítimo y acusó a sectores vinculados al oficialismo de generar ruido político: “No importa lo que hagan, la justicia prevalecerá. ¡Con @SalvaPresidente vamos a rescatar Olancho!”, subrayó.

El sábado, la inclusión de Cálix en la papeleta generó controversia, ya que el Consejo Nacional Electoral (CNE) aseguró que no existía inscripción formal y lo atribuyó a una “irregularidad”. La institución informó que dos empleados de nivel intermedio habrían manipulado el sistema y, por ello, fueron separados de sus cargos.

Con la revelación de este oficio, Cálix busca desvirtuar la versión oficial y respaldar su posición de que su candidatura en Olancho se efectuó mediante un procedimiento administrativo ordinario.LB