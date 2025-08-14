Cálix a familia Zelaya Castro: ‘Váyanse buscando abogado en EEUU, lo van a necesitar’”

Tegucigalpa – El diputado del Partido Liberal, Jorge Cálix, arremetió contra el gobierno de Xiomara Castro, asegurando que existe complicidad desde Casa Presidencial para permitir el paso de droga por el territorio hondureño a cambio de dinero proveniente del régimen de Nicolás Maduro.

Las declaraciones del congresista se dan luego que la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, reveló que el llamado líder narcoterrorista venezolano Nicolás Maduro paga para utilizar el espacio aéreo de Honduras, Guatemala y México, creando un “puente aéreo” para el tráfico de drogas hacia suelo norteamericano.

LEER: Maduro paga por usar espacio aéreo para transportar drogas por Honduras: Fiscal General de EEUU

“Hoy el mundo confirma lo que en Honduras ya sabíamos… La Fiscal General de Estados Unidos ha dicho con todas sus letras: el régimen de Nicolás Maduro paga para usar el espacio aéreo de Honduras como puente del narcotráfico hacia Norteamérica. Y eso no pasa gratis… pasa con complicidad desde la Casa Presidencial. ¿Quién gobierna Honduras hoy? Parece que le deben lealtad a los narcos del sur que les financian”, declaró Cálix.

El legislador denunció que no se le permitió hacer uso de la palabra en la sesión de anoche miércoles el pleno para referirse a las declaraciones de la fiscal estadounidense, quien —según él— afirmó que Venezuela, a través del cártel de Los Soles, paga al gobierno de Honduras para permitir el paso de droga sin obstáculos.

“Cuando la Fiscal General de Estados Unidos dice eso, es porque tienen las pruebas en la mano y muy probablemente los acusen. Mi recomendación para ustedes: váyanse buscando un abogado en Estados Unidos, porque lo van a ocupar más temprano que tarde”, advirtió Cálix. LB