Tegucigalpa – Según el Índice de Calidad del Aire (ICA) de IQAir, la calidad del aire este martes en Tegucigalpa es “perjudicial para grupos sensibles”.

-La concentración de PM2.5 hoy en Tegucigalpa es actualmente 9.7 veces superior al valor de referencia anual de PM2.5 de la OMS, alertó IQAir.

De acuerdo al sitio especializado en medición de calidad del aire de las principales ciudades del mundo, Tegucigalpa hoy muestra mucha contaminación por partículas suspendidas en el aire.

PM2.5 significa «partículas en suspensión de 2.5 micrómetros o menos» (del inglés Particulate Matter 2.5). Son partículas diminutas, con un diámetro igual o inferior a 2.5 micrómetros, presentes en el aire, que pueden provenir de fuentes como combustión (vehículos, incendios, industrias), polvo o procesos químicos.

Estas partículas son peligrosas porque pueden penetrar profundamente en los pulmones e incluso llegar al torrente sanguíneo, causando problemas de salud como enfermedades respiratorias, cardiovasculares o agravamiento de condiciones como el asma. Se mide en microgramos por metro cúbico (µg/m³) y es un indicador clave de la calidad del aire.

En ese contexto, los µg/m³ hoy en Tegucigalpa son de 48.6.

Un valor de 48.6 µg/m³ de PM2.5 indica la concentración de partículas finas (de 2.5 micrómetros o menos) en el aire, medida en microgramos por metro cúbico.

En términos generales, 48.6 µg/m³ corresponde a un nivel moderado a insalubre para grupos sensibles. Personas con problemas respiratorios, niños y ancianos podrían experimentar síntomas como tos o dificultad para respirar.

De acuerdo a las proyecciones del sitio especializado la calidad del aire en la capital hondureña empezará a mejorar a partir de las ocho de la noche. (RO)