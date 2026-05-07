Calidad del aire en Tegucigalpa pasa de perjudicial a moderada

Tegucigalpa – A las dos de la tarde de este jueves la calidad del aire en la capital hondureña pasó de la categoría perjudicial a moderada.

Así lo indicó el sitio especializado el Índice de Calidad del Aire (ICA) de IQAir que señaló que a las dos de la tarde la contaminación por partículas suspendidas en el aire era de 33.9 µg/m³.

Un valor de 33.9 µg/m³ de PM2.5 indica la concentración de partículas finas (de 2.5 micrómetros o menos) en el aire, medida en microgramos por metro cúbico.

En términos generales, 33.9 µg/m³ corresponde a un nivel moderado a insalubre para grupos sensibles. Personas con problemas respiratorios, niños y ancianos podrían experimentar síntomas como tos o dificultad para respirar.

Este nivel sugiere contaminación significativa, posiblemente por smog, humo de incendios, tráfico o actividad industrial.

PM2.5 significa «partículas en suspensión de 2.5 micrómetros o menos» (del inglés Particulate Matter 2.5). Son partículas diminutas, con un diámetro igual o inferior a 2.5 micrómetros, presentes en el aire, que pueden provenir de fuentes como combustión (vehículos, incendios, industrias), polvo o procesos químicos.

Estas partículas son peligrosas porque pueden penetrar profundamente en los pulmones e incluso llegar al torrente sanguíneo, causando problemas de salud como enfermedades respiratorias, cardiovasculares o agravamiento de condiciones como el asma. Se mide en microgramos por metro cúbico (µg/m³) y es un indicador clave de la calidad del aire.

Durante los últimos días la capital se mantuvo en una categoría de perjudicial en su calidad de aire según el sitio especializado. (RO)