Calidad del aire en Tegucigalpa hoy es moderada, pero poco saludable para grupos sensibles

Tegucigalpa – De acuerdo al Índice de Calidad del Aire (ICA) de IQAir, en la capital hondureña hoy la calidad del aire es moderada con 18.7 µg/m³ de PM2.5.

PM2.5 significa «partículas en suspensión de 2.5 micrómetros o menos» (del inglés Particulate Matter 2.5). Son partículas diminutas, con un diámetro igual o inferior a 2.5 micrómetros, presentes en el aire, que pueden provenir de fuentes como combustión (vehículos, incendios, industrias), polvo o procesos químicos.

Estas partículas son peligrosas porque pueden penetrar profundamente en los pulmones e incluso llegar al torrente sanguíneo, causando problemas de salud como enfermedades respiratorias, cardiovasculares o agravamiento de condiciones como el asma. Se mide en microgramos por metro cúbico (µg/m³) y es un indicador clave de la calidad del aire.

Un valor de 18.7 µg/m³ de PM2.5 indica la concentración de partículas finas (de 2.5 micrómetros o menos) en el aire, medida en microgramos por metro cúbico.

En términos generales, 18.7 µg/m³ corresponde a una calidad del aire moderada, potencialmente perjudicial para grupos sensibles (asmáticos, ancianos, niños).

Lo anterior podría causar molestias respiratorias en personas sensibles, especialmente con exposición prolongada.

En ese sentido, expertos recomiendan el uso de mascarilla y evitar la exposición prolongada al aire libre. (RO)