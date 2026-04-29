Calidad del aire alcanza niveles «insalubres» en la capital este miércoles

Tegucigalpa – Este miércoles, persiste el reporte de monitoreo crítico sobre la situación ambiental en la capital, según lo detalló el Sistema Municipal de Gestión de Riesgos (SIMGER) y la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco).

De acuerdo con los últimos datos recopilados, la calidad del aire se mantiene en nivel rojo, lo que se traduce técnicamente como insalubre. Todos los puntos de monitoreo distribuidos en la ciudad han sobrepasado los índices aceptables de contaminación, evidenciando una densa capa de contaminantes que pone en riesgo la salud de los capitalinos.

Grupos de alto riesgo

Las autoridades enfatizan que, si bien la situación afecta a toda la población, las medidas de prevención deben extremarse, para personas con enfermedades respiratorias, adultos mayores y niños

Ante la persistencia de estas condiciones ambientales, los especialistas recomiendan seguir protección personal utilizando mascarilla, preferiblemente de tipo KN95, para reducir la inhalación de partículas.

En el hogar se recomienda mantener puertas y ventanas cerradas. Se sugiere el uso de filtros de aire si es posible.

Además, se sugiere suspender cualquier tipo de ejercicio o actividad vigorosa al aire libre, para evitar además golpes de calor y deshidratación.

También es indispensable según los galenos hidratarse constantemente con agua, utilizar filtro solar y vestir ropa ligera; asimismo, evitar permanecer en exteriores por periodos prolongados.

De parte, de las autoridades se insta a la ciudadanía a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales de SIMGER y Copeco para recibir actualizaciones en tiempo real sobre la evolución de la capa de humo y la calidad del aire. LB