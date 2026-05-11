Calcinado hallan cadáver de una mujer en San Antonio de Cortés

San Pedro Sula– El cuerpo de una mujer fue encontrado calcinado a la orilla de la carretera en San Antonio de Cortés, zona norte de Honduras.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima.

El hallazgo del cuerpo fue reportado por personas que transitaban por el lugar y se percataron del suceso.

Agentes policiales se apersonaron a la zona para acordonar la escena a la espera de los miembros de Medicina Forense.

La crueldad, el odio y la saña con la que matan a las mujeres en Honduras queda evidenciada con el asesinato de esta otra fémina.

Durante el fin de semana dos mujeres fueron reportadas asesinadas en Honduras.

En el presente año, suman más de 84 las mujeres asesinadas en el territorio nacional, según datos del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH). IR