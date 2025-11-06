Caja Ficohsa y Pronto Minix se unen para acercar los servicios  financieros a las comunidades

Tegucigalpa – Caja Ficohsa continúa ampliando su presencia en el país con el propósito de acercar los servicios financieros a las comunidades y promover la inclusión económica en todo el territorio nacional. En esta ocasión, la institución anuncia una importante alianza con Pronto Minix, una cadena de tiendas de conveniencia ubicadas estratégicamente en barrios y colonias, que a partir de ahora ofrecerán todos los servicios de Caja Ficohsa de manera fácil, rápida y segura.

Con esta alianza, los hondureños podrán realizar depósitos, hacer pagos, cobrar remesas y efectuar retiros de efectivo en cualquiera de las tiendas Pronto Minix, sin necesidad de desplazarse a una agencia bancaria. De esta forma, Caja Ficohsa amplía su cobertura para atender a más clientes en zonas donde la presencia de instituciones financieras es limitada, contribuyendo así a un acceso más equitativo a los servicios financieros.

Esta alianza simboliza el inicio de una red de atención más cercana, moderna y adaptada a las necesidades cotidianas de las personas.

“Esta alianza nos permite estar aún más cerca de nuestros clientes, llevando servicios financieros a lugares estratégicos dentro de las comunidades, con la misma confianza y seguridad que caracteriza a Caja Ficohsa”, expresó Lester Bejarano, gerente de corresponsalía y alianzas. “Queremos que nuestros usuarios puedan hacer sus operaciones diarias mientras hacen sus compras, en un entorno accesible y familiar”.

Un compromiso con la inclusión

Esta iniciativa forma parte del compromiso de Ficohsa por promover la inclusión financiera como motor de desarrollo social y económico en Honduras. Al integrar los servicios de Caja Ficohsa en las tiendas Pronto Minix, se acerca la banca a sectores donde tradicionalmente ha sido más difícil acceder a estos servicios, especialmente para pequeños negocios, emprendedores y trabajadores informales.

Además, esta red facilita transacciones cotidianas en horarios extendidos y en puntos estratégicos de alto flujo, lo que representa una solución práctica para quienes buscan seguridad, conveniencia y confianza en sus operaciones diarias.

Desde su creación, Caja Ficohsa ha buscado ofrecer alternativas de atención que respondan a las realidades del país. Su modelo combina innovación, inclusión y servicio personalizado, elementos que se fortalecen con esta nueva etapa junto a Pronto Minix.