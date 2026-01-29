CAH sugiere se nombre a un titular en Salud y pide se incluya a gremio médico

Tegucigalpa – El presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Gustavo Solorzano, señaló hoy que con el paso del tiempo se deberá nombrar a un titular en la Secretaría de Salud, dependencia que ahora está bajo la tutela del presidente Nasry Asfura.

En ese orden, el CAH pidió que se incluya al Colegio Médico en este tipo de decisiones.

Nasry Asfura, en su primer día de actividades en el Gobierno ha decidido ser él mismo quien dirija la política sanitaria del país.

Sin medicamentos en los hospitales, sin quirófanos disponibles, con una mora quirúrgica que sobrepasa años y con una infraestructura deteriorada, los hondureños cada día resienten la situación o mueren a la espera de atención.

No obstante, para el CAH en Honduras existen muy buenos profesionales que podrían asumir el cargo de titular de la Secretaría de Salud.

La cabeza ministerial de la Secretaría de Salud la llevará el propio presidente Nasry Asfura, junto a un equipo conformado por sus designados presidenciales. (RO)