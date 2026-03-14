CAH elige hoy a nuevas autoridades

Tegucigalpa – Unos 40 mil abogados elegirán este sábado a sus nuevas autoridades en elecciones donde participan tres movimientos.

Por el Frente Patria y Justicia participa en el proceso electoral el abogado Olbin Sarmiento.

La planilla del Frente Independiente oficializó al exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Abilio Serrano, como su candidato presidencial.

Mientras que la facción del Frente Reivindicador Democrático ratificó la postulación de Mario Urquía.

El llamado es a todos los abogados del país que salgan a ejercer el sufragio y elegir al sustituto del abogado Gustavo Sarmiento. IR