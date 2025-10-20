CAH anuncia participación activa en observación electoral de las elecciones generales 2025

Tegucigalpa– El presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Gustavo Solórzano, destacó el compromiso del gremio con la democracia y la transparencia electoral, anunciando que 982 profesionales del derecho formarán parte del cuerpo de observadores nacionales en las Elecciones Generales del 30 de noviembre de 2025.

“Los abogados y abogadas tenemos un compromiso fuerte con la democracia y vamos a realizar una observación electoral a la altura del proceso”, expresó Solórzano, subrayando la importancia de que el gremio jurídico contribuya activamente al fortalecimiento del Estado de Derecho y la convivencia ciudadana pacífica.

El anuncio se da tras la última actualización del Consejo Nacional Electoral (CNE), que reporta un total de 6,355 personas registradas para integrar la observación electoral nacional, de las cuales el CAH representa una participación destacada con casi un millar de observadores acreditados.

Solórzano acompañó su mensaje con una cita del Papa Francisco, quien dijo: “Debemos amar a los abogados, debemos cuidarlos y protegerlos, porque ellos son los ángeles guardianes que Dios nos envió”.

Los expertos en el tema político enfatizan que la observación electoral es una herramienta esencial para garantizar la transparencia en las urnas, la confianza ciudadana en el proceso electoral y el respeto a la voluntad popular.

Con este anuncio el CAH, reitera que el gremio se mantendrá vigilante para que el proceso del 30 de noviembre se desarrolle en un ambiente de legalidad, civismo y respeto mutuo. LB