Café hondureño cerraría cosecha con siete millones de quintales y dos mil millones de dólares en divisas

Tegucigalpa – Honduras podría cerrar el actual año cafetero con exportaciones cercanas a los siete millones de quintales de café y una generación de divisas que rondaría los 2 mil millones de dólares, informó el subsecretario de Caficultura, Francisco Ordóñez.

El funcionario explicó que la cosecha 2025-2026, que concluye el próximo 30 de septiembre, ya se encuentra en su etapa final de exportación y mantiene cifras positivas en comparación con el ciclo anterior.

Sin embargo, precisó que, pese al aumento en volumen, los ingresos en divisas aún se mantienen ligeramente por debajo del año anterior, cuando el café generó alrededor de 2,150 millones de dólares, debido a una baja en los precios internacionales.

Ordóñez detalló que hasta la fecha han salido del país alrededor de 6.2 millones de quintales, mientras que los contratos de venta ya alcanzan casi 6.8 millones de quintales, lo que proyecta un cierre cercano a los siete millones.

El subsecretario destacó que el país ya superó el volumen exportado en la cosecha anterior, cuando se registraron 6.142 millones de quintales, lo que representa un incremento de alrededor de 700 mil quintales. AD