CAF respalda proyecto de reformas energéticas en Honduras

Tegucigalpa – La Cooperación Andina de Fomento (CAF), respaldó este domingo el proyecto de reformas energéticas que se está impulsando en Honduras.

A través de su cuenta de red social “X”, posteó que las reformas sirven para ordenar y modernizar su sistema energético.

Consideró que la propuesta del Poder Ejecutivo abre camino a fortalecer la generación, atraer inversión extranjera y elevar la calidad del servicio para la ciudadanía.

Indicó que está listo para acompañar al país en la implementación de este proceso.

Actualmente, el proyecto de reformas energéticas se encuentra en su etapa de socialización en el Congreso Nacional en la que la comisión de energía lo presenta a los diferentes sectores. AG