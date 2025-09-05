“Caerá”, dice director de la Policía de Honduras sobre general Romeo Vásquez

Tegucigalpa – Consultado sobre la falta de resultados en el caso de captura y presentación ante la justicia del general en condición de retiro Romeo Vásquez Velásquez, el director de la policía Nacional de Honduras, Juan Manuel Aguilar dijo hoy que “caerá”.

Recordó que se trata de un procedimiento y que el general cuenta con información y habilidades para evadir los procedimientos.

Sin embargo, afirmó que “algún día va a caer” y que el sistema de recompensa es un instrumento para este fin.

Dijo que se evalúa una gran cantidad de información brindada por la ciudadanía para dar con la captura de Romeo Vásquez.

Este día la Policía Nacional elevó a 25 millones de lempiras la recompensa por Vásquez.

Sin embargo, el director de la Policía Nacional refirió que es la Secretaría de Seguridad responsable de esas decisiones, él solo se limita a dar cumplimiento a la orden de captura.

Romeo Vásquez es acusado por el asesinato de Isy Obed Murillo y tentativa de homicidio contra Alex Roberto Zavala durante las protestas tras el golpe de Estado de 2009. PD