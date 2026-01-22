Cae “La Patrona”, supuesta autora intelectual del asesinato de un ciudadano estadounidense

Cortés – La Policía Nacional informó la captura de una mujer, presunta cabecilla de la banda trasnacional denominada “La Banda del Cura” vinculada a delitos de asesinato y asociación para delinquir.

Mediante labores de seguimiento y vigilancia realizada por agentes asignados a la Fuerza de Tarea de Delitos Violentos (FTDV), de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), de Tegucigalpa, con apoyo con de agentes asignados a la Unidad Departamental de Investigación Criminal, lograron darle, se logró la detención de la ciudadana de 37 años de edad, conocida con el alias de “La Patrona”, originaria del Distrito Central y residente en el barrio El Porvenir, municipio de Catacamas, Olancho.

La operación policial se realizó por agentes de FTDV- Tegucigalpa, quienes se trasladaron hasta el Puesto de Control Fronterizo de Corinto, municipio de Omoa, departamento de Cortés, donde se logró ubicar y capturar a la fémina, cuando esta habría salido del país con el fin de evadir la justicia hondureña.

Según las investigaciones, “La Patrona” sería la autora intelectual del asesinato del ciudadano Marco Tulio Moncada Torres, hechos suscitados el pasado 6 de noviembre de 2025 en la aldea de Jutiquile, municipio de Juticalpa, cuando este se encontraba en su casa de habitación.

Cabe indicar que, según información recopilada “La banda del Cura” es una célula criminal transnacional vinculada a delitos de asesinato y asociación para delinquir. A la vez se presume que forman parte de una red con operaciones en Honduras, Nicaragua, Guatemala y México. PD