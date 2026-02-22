“Cada vez que se interviene una universidad pública es un retroceso”: Rafael Sarmiento

Tegucigalpa – Cada vez que se interviene una universidad pública es un retroceso, es comenzar de nuevo, dijo hoy el diputado opositor Rafael Sarmiento sobre la intervención en la Universidad Nacional de Agricultura (UNAG).

Ahora bien, los hechos fácticos son que ya está juramentada la comisión, lamentó el legislador de Olancho.

“Creemos que las intervenciones que tengan aparentemente vicios políticos no son correctas”, argumentó.

Lo que nos resta es estar garante de defender los derechos de los estudiantes, los docentes, del sindicato de la universidad para que todo lo bueno que se pudo impulsar siga, agregó.

El parlamentario exigió que si la comisión encuentra irregularidades, que inmediatamente las remitan al Tribunal Superior de Cuentas o al Ministerio Público para que se le deduzcan las responsabilidades que correspondan.

Esperamos que podamos ponerle un alto a la intervención de la Universidad de Agricultura y que esto no sea una práctica de que cada cuatro años el gobierno que llegue de turno pretenda poner sus rectores, porque eso es un retroceso para la universidad, zanjó.