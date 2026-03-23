Cada vez más cubanos eligen establecerse en Latinoamérica, afirma la OIM

Ciudad de Panamá – Cada vez más cubanos deciden establecerse y desplazarse por Latinoamérica lejos de ser el «corredor migratorio» de los años anteriores, según un nuevo análisis de datos de la Matriz de Seguimiento de Desplazamiento (DTM) de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) difundido este lunes.

«Estas tendencias muestran que América Latina ya no es un corredor para migrantes de Cuba, sino que cada vez se convierte más en el hogar que anhelan», dijo la directora Regional de la OIM para América Latina y el Caribe, María Moita.

Moita detalló que «por detrás de estas cifras hay personas que toman decisiones difíciles acerca de dónde reconstruir sus vidas» y que esos «datos compilados cada día en terreno ayudan a los gobiernos a responder con políticas migratorias basadas en evidencias, que reflejan estas realidades».

Las cifras, recogidas entre enero de 2025 y febrero de 2026, se basaron en la Matriz de Seguimiento de Desplazamiento de la OIM, que realiza encuestas de campo sistemáticas a migrantes en puntos clave de tránsito y destino en toda la región; las estadísticas de migración irregular recopiladas por los gobiernos de Honduras y Guatemala; y las cifras oficiales de migración regular de Brasil y Uruguay.

Así, una encuesta realizada entre cubanos en Costa Rica en ese lapso descubrió que un 94 % deseaba quedarse en el país por las «mejores condiciones económicas, estabilidad política, y acceso a protección internacional», según la información oficial.

De igual modo, los movimientos migratorios hacia Norteamérica -destino principal de los migrantes- por Centroamérica están en caída, por ejemplo, en Honduras, los ingresos irregulares de cubanos desde Nicaragua cayeron en aproximadamente un 75 %, de 64.000 en 2024 a 17.000 en 2025.

En enero y febrero pasados solo se registraron 1.500 llegadas, menos de una cuarta parte de la cifra informada durante el mismo período de 2025, según la OIM, que también indicó que en Guatemala «todos los cubanos identificaron las razones económicas como el principal factor que los llevó a dejar su país».

Suramérica también se posiciona como «un destino cada vez más importante para los cubanos», ya que en Brasil, la migración cubana regular neta «casi se triplicó entre 2024 y 2025, pasando de aproximadamente 2.100 a 6.400 personas, sin un solo mes en 2025 que haya registrado un balance negativo».

Los cubanos normalmente, según la OIM que tiene su sede regional en Panamá, entran a Brasil través de Venezuela o Guyana, lugares que exigen visa, antes de cruzar al estado de Roraima (norte de Brasil).

También hay una tendencia similar en Uruguay, país donde el balance de migración neta mensual promedio superó el doble, de aproximadamente 500 cubanos en 2024 a más de 1.200 en 2025, destacando «aún más el rol cada vez más preponderante de la región como destino más que como ruta de tránsito», señaló la OIM. JS