Cada siete horas se presenta una denuncia por abuso sexual infantil, recuerda ASJ en campaña «No Me Toqués»

Tegucigalpa – La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), a través de la campaña «No Me Toqués», una iniciativa que busca prevenir el abuso sexual infantil por medio de la educación, la sensibilización y el fomento de entornos seguros para niñas, niños y adolescentes, recordó hoy que en Honduras cada siete horas se presenta una denuncia por abuso sexual infantil.

De acuerdo con los datos de Estado de País 2026: Seguridad y Justicia, del Instituto de la Justicia de ASJ, cada siete horas se presenta una denuncia por abuso sexual infantil en el país, un dato que evidencia la urgencia de fortalecer la prevención y fomentar la denuncia oportuna.

Dicha campaña pone un énfasis especial en fortalecer el conocimiento de madres, padres, docentes, líderes comunitarios y población en general para prevenir el abuso sexual infantil, identificar señales de alerta, promover la comunicación con niñas, niños y adolescentes y acudir a las instituciones correspondientes ante posibles casos.

Cada siete horas se presenta una denuncia por abuso sexual infantil, recuerda ASJ en su campaña “No Me Toqués” pic.twitter.com/VQlDlhqlXM — Proceso Digital (@ProcesoDigital) July 30, 2026

A lo largo de los próximos meses, se difundirá información preventiva sobre el abuso sexual infantil, abordando temas como las dificultades que enfrentan muchas víctimas para revelar lo ocurrido, las acciones que pueden implementar las familias para prevenirlo, la importancia de enseñar a niñas, niños y adolescentes sobre el cuidado y protección de su cuerpo, establecer límites ante situaciones incómodas, identificar personas de confianza y prevenir riesgos asociados al uso de internet y redes sociales.

De manera simultánea, la iniciativa desarrollará actividades de sensibilización y prevención en distintas comunidades, promoviendo la participación de familias, centros educativos y actores comunitarios, con el propósito de fortalecer los factores de protección, fomentar entornos seguros para la niñez e impulsar el compromiso de la comunidad en la prevención del abuso sexual infantil.

Asimismo, la iniciativa impulsada por el capítulo en Honduras de Transparencia Internacional aborda las consecuencias físicas, emocionales y sociales que el abuso sexual infantil puede provocar a corto y largo plazo, recordando que muchas de estas secuelas pueden extenderse hasta la vida adulta si las víctimas no reciben protección y atención integral. Además, se busca fortalecer la cultura de la denuncia, brindando información sobre la ruta que deben seguir las familias cuando un niño, niña o adolescente revela una situación de abuso.

Un compromiso que continúa

Desde su lanzamiento en 2024, la campaña «No Me Toqués» ha promovido acciones de sensibilización, capacitación y movilización comunitaria para proteger a niñas, niños y adolescentes frente al abuso sexual infantil.

Durante estos años, la iniciativa ha involucrado a familias, docentes, líderes comunitarios, centros educativos y aliados estratégicos, beneficiando directamente a más de 10 mil personas mediante jornadas informativas y formativas, brigadas médicas y actividades recreativas. Estas acciones han fortalecido los factores de protección y contribuido a romper el silencio frente a este delito, indicó la ASJ. (RO)