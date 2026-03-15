Cada quincena se registra en promedio una masacre en Honduras

Tegucigalpa – En 72 días, se reportan cinco hechos múltiples en el país, lo que representa un promedio de una masacre en cada quincena en Honduras este 2026.

En las cinco masacres que se han registrado han cobrado la vida de 20 personas.

Entre los muertos, 19 eran hombres y una mujer.

Los departamentos que concentran los hechos múltiples están: Yoro con tres, Atlántida y Lempira con una cada departamento.

En las masacres de Yoro las víctimas sumaron 12, en Atlántida cinco y en Lempira tres.

En el mes de enero y febrero se reportaron una masacre en cada mes, mientras que en los primeros 14 días de marzo se registraron tres y dos en menos de 24 horas.

Las masacres y las muertes violentas de mujeres en Honduras generan temor y miedo entre la población.

Desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre de 2025 se registraron 34 homicidios múltiples, donde perdieron la vida 115 personas, donde 17 fueron mujeres y 98 eran hombres.

Los homicidios múltiples, también llamadas masacres, son muertes violentas donde las víctimas son más de 3 personas en cada escena del crimen. IR