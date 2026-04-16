“Cada quien está cosechando lo que sembró”, refiere titular del Codeh sobre juicios políticos

Tegucigalpa – El presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh), Hugo Maldonado, se refirió a los juicios políticos que se siguen en el Congreso Nacional. “Cada quien está cosechando lo que sembró”, inició su reflexión.

El defensor de Derechos Humanos, descartó que se trate de persecución política como alegan los encausados por el Poder Legislativo.

Cuestionó que los altos cargos electorales que hoy son sometidos a juicios políticos nunca pensaron en las instituciones que representaban.

Abogó para que los que cometieron delitos electorales deben ser alcanzados por la justicia, inclusive a los diputados.

“Las experiencias son caras, no más impunidad”, puntualizó Maldonado.

CODEH: Cada quien esta cosechando lo que sembró y no es persecucion política, lastima que nunca pensaron en la institución politica que representaba, pero los delitos electorales debe abarcar a todos, inclusive diputados las experiencias son caras, NO MÁS IMPUNIDAD. — HUGO MALDONADO (@HUGOCODEH1) April 16, 2026

Una comisión legislativa sugirió al pleno del CN la destitución de los funcionarios electorales: consejero del CNE, Marlon Ochoa; magistrado del TSE, Mario Morazán, y los suplentes Gabriel Gutiérrez Peralta y Lourdes Maribel Mejía Estapé.

Previamente, hace unos días, el Fiscal General Johel Zelaya fue destituido bajo esta herramienta constitucional. JS