Cada quien es responsable de sus acciones, responde director del Cohep tras requerimiento a excoordinador de CTFTS

Tegucigalpa – El director del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Armando Urtecho, manifestó que cada persona es responsable de sus acciones en referencia al requerimiento fiscal en contra del excoordinador de fideicomisos de la Tasa de Seguridad, Juan Ramón Molina.

“Quien hace las cosas de manera individualizada es el delegado, cada quien sabe sus responsabilidades y allí no tiene nada que ver el sector privado”, dijo a periodistas

Urtecho confirmó a periodistas que Molina fue propuesto por el Cohep para ser su representante en la Tasa de Seguridad, pero que las acciones que realizaba fueron a título personal.

Recordó que el Congreso Nacional modificó el decreto legislativo eliminando su derecho al voto y encasillando las acciones como secretas.

“Que podíamos saber lo que estaban haciendo, hay que preguntarle al presidente de la Corte Suprema de Justicia, del Congreso Nacional, de la nación y al ministro de Seguridad”, señaló.

Indicó que quien debe contestar del cómo se manejan los fondos de la Tasa de Seguridad es la Secretaría de Finanzas.

Urtecho reafirmó que el Cohep denunció en el pasado que no había transparencia en el manejo de los fondos de la Tasa de Seguridad. AG