Cada paciente se merece una respuesta inmediata, diputada Bermúdez

Tegucigalpa – La vicepresidenta del Congreso Nacional, Johana Bermúdez, aseguró este sábado que la declaratoria de emergencia en el sistema sanitario busca agilidad, transparencia, eficiencia, planificación y organización a fin de que cada paciente que llegue a una unidad de salud tenga una respuesta inmediata.

La diputada y médico enfatizó que cuando un hondureño va a un hospital en calidad de paciente lo hace buscando recuperar su salud. “Tenga la seguridad que en estos próximos seis meses el sistema de salud de Honduras va a cambiar”.

“Estoy segura que con esa medida heroica, y con esa organización histórica lo vamos a lograr”, expresó.

(Leer) HSS solo tiene material para emergencia, alerta diputado Carlos Umaña

La situación sanitaria sigue complicada. En las últimas horas, las cirugías electivas volvieron a ser suspendidas en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), debido a la falta de insumos médicos, mientras que el diputado Carlos Umaña alertó que la institución solo cuenta con material para atender emergencias. VC