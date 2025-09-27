Cada docente debe decidir su jubilación y no ser impuesta por el gobierno: Diputado Sabillón

Tegucigalpa – El diputado del Partido Liberal, Yahvé Sabillón, expresó que la bancada liberal está a favor de las reformas a la ley del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema), pero que sea cada docente quien decida su jubilación y no que esa sea impuesta por el gobierno.

Para el parlamentario, el oficialismo está jugando con algo justo que beneficia al magisterio, pero indicó que el gobierno quiere aprovechar la coyuntura y decir que la oposición no está de acuerdo.

No obstante, aseguró “claro que sí estamos de acuerdo y la posición de nosotros como bancada es que el maestro puede escoger en la cual de los dos sistemas quiere para jubilarse, pero no le pueden poner uno solo como quiere el gobierno actual”, afirmó.

Sabillón dijo que el gobierno de la presidenta Xiomara Castro quiere que el maestro escoja uno de los dos sistemas, pero que el Partido Liberal está de acuerdo de que el maestro debe de escoger cuál de los dos quiere. VC