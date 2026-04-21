Cada alza de L.1 en gasolina eleva en L.15 la canasta básica, según OBSAN

Tegucigalpa – La coordinadora del Observatorio en Seguridad Alimentaria y Nutricional (OBSAN), María Luisa García Rodríguez, informó que existe una relación directa entre el incremento en el precio de los combustibles y el costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) en Honduras.

De acuerdo con el análisis realizado por el OBSAN, se efectuó una regresión simple utilizando datos históricos entre 2023 y el primer trimestre de 2026, tomando como referencia los precios de la gasolina regular y el valor de la CBA en ciudades como Tegucigalpa y San Pedro Sula.

La doctora Rodríguez, compartió con Proceso Digital que el estudio determinó una correlación positiva entre ambas variables, estableciendo que por cada lempira que aumenta la gasolina regular, la canasta básica se incrementa en aproximadamente 15 lempiras a nivel semanal por persona.

No obstante, la experta aclaró que el modelo explica únicamente el 47 % de la variabilidad del costo de la CBA, lo que indica que existen otros factores que también inciden en su comportamiento. Entre ellos, mencionó la estacionalidad de los productos, costos de importación, carga impositiva y las dinámicas de comercialización en los distintos puntos de venta.

García Rodríguez, subrayó que estos resultados evidencian el impacto que tienen los combustibles en el costo de vida de la población, en un contexto donde las alzas sostenidas continúan presionando el poder adquisitivo de los hogares hondureños. LB