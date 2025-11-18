Cada acto que hace uno como diputado en el CN debe asumir la responsabilidad, afirma diputado de Libre

Tegucigalpa – El diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Sergio Castellanos, uno de los 97 diputados que fue demandado por la Procuraduría General República por 54 millones de lempiras, dijo que se pondrá a disposición de las autoridades para responder a sus acciones.

“Cada acto que hace uno como diputado en el Congreso Nacional debe asumir la responsabilidad de sus actos y yo como diputado asumo esta responsabilidad”, dijo el diputado oficialista, quien en el año 2012, aprobó la destitución de cuatro de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Castellanos afirmó que el Estado no puede pagar demandas producto de malas acciones de parte de diputados, y con las que se está marcando un precedente en el país.

“Todos debemos someternos a la ley, nadie está por encima de la ley”, dijo al negar que su voto a favor de la destitución de los magistrados haya sido porque haya estado plegado al poder, que en ese momento estaba gobernando el Partido Nacional. VC