Cifra del díaCada 8 horasPor: Proceso Digital17 de mayo de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión Noticias recientes FarándulaValentina Maurel, logro inédito de Costa Rica en Cannes: Intentamos inventar una industria InternacionalesTrump asegura que a Irán se le acaba el tiempo para pactar o «no quedará nada de ellos» PolíticaJulia Talbott descarta conciliación y confirma que agotará instancias legales en querella contra Salvador Nasralla SaludPersiste el estigma, la discriminación y un caso de VIH cada 8 horas en Honduras: Conadeh Frase del día“Ayudémonos a subir, no a bajar. Todos los asesinos, los ladrones, aquellos que no saben administrar lo que es de todos, no nos llevan...