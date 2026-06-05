Cada 34 horas una mujer muere de forma violenta en Honduras, reitera Observatorio de la Violencia de la UNAH

Tegucigalpa- La directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Migdonia Ayestas, reiteró la crítica situación que enfrentan las mujeres en el país, al revelar que cada 34 horas una mujer pierde la vida de forma violenta, una realidad que continúa generando preocupación entre organizaciones sociales, organismos internacionales y sectores académicos.

Las declaraciones fueron brindadas tras una reunión con la Comisión de Género del Congreso Nacional, donde se abordaron estrategias orientadas a fortalecer la protección de los derechos de las mujeres y reducir los índices de violencia de género en Honduras.

“Esto es grave y necesitamos unirnos precisamente las diputadas, las organizaciones de sociedad civil, los organismos internacionales y la academia para avanzar en la búsqueda de estrategias que permitan reducir la violencia contra las mujeres”, expresó Ayestas.

La representante del Observatorio destacó que junto a la Comisión de Género se han impulsado acciones relacionadas con la formación de liderazgos femeninos, el análisis de iniciativas legislativas pendientes de aprobación y la búsqueda de espacios y recursos presupuestarios para apoyar a las mujeres víctimas de violencia.

Según las estadísticas presentadas por el Observatorio de la Violencia, en lo que va de 2026 se han registrado 107 femicidios en Honduras, una cifra que mantiene en alerta a organizaciones defensoras de derechos humanos y a diversos sectores de la sociedad.

Ayestas también manifestó su preocupación por los niveles de impunidad que rodean estos crímenes, señalando que aproximadamente el 95 por ciento de los casos no recibe una respuesta judicial efectiva.

“La impunidad sigue siendo uno de los principales desafíos. La mayoría de estos crímenes no son esclarecidos, lo que limita el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias”, indicó.

Ante este panorama, la directora del Observatorio hizo un llamado a fortalecer las instituciones encargadas de la investigación y judicialización de los delitos contra las mujeres, así como a promover políticas públicas integrales que permitan prevenir la violencia y garantizar una atención adecuada a las víctimas.

Finalmente dijo que los distintos sectores participantes coincidieron en la necesidad de redoblar esfuerzos para enfrentar la violencia de género y avanzar en la construcción de mecanismos que contribuyan a proteger la vida y los derechos de las mujeres hondureñas.LB