Cada 11 minutos es retornada o deportada una persona migrante a Honduras: Conadeh

Tegucigalpa– El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), expresó hoy su preocupación por la falta de respuesta integral, de las autoridades hondureñas, a las necesidades que presentan las personas migrantes retornadas al país que suman más de 15,400 en los primeros 120 días del 2026, lo que representa el retorno de 129 diarios o una persona cada 11 minutos.

-Preocupa la falta de respuesta integral a las necesidades que presentan las personas retornadas.

Elsy Reyes, coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del Conadeh, expuso que, durante el 2026, son más de 15 mil compatriotas los que han sido retornados y algunos con ordenes de deportación.

Se estima que 15,449 personas migrantes de Honduras fueron retornadas y deportadas a Honduras entre enero y abril del 2026 (120 días) lo que representa un promedio mensual de 3,862 personas, es decir, 129 diarios o uno cada 11 minutos.

Unas 14,017 personas, de este país centroamericano, fueron retornadas o deportadas de los Estados Unidos, lo que representa el 91% de los casos, seguido por 1,356 de México y 76 de Guatemala.

Durante estos 120 días fueron retornados a Honduras, 1,265 niños, 251 niñas, 1,432 mujeres y 12,481 hombres.

De acuerdo a la edad de las personas retornadas, unas 5,797 personas están en el rango de los 21 y 30 años, 4,806 entre 31 y 40 años, 2,518 de 41 a 50, entre los 11 y los 20 años fueron retornados 1,380, también se suman unos 135 mayores de 60 años.

Reyes señaló que una de las mayores preocupaciones es que no hay una respuesta integral a las necesidades que puedan estar presentando las personas migrantes retornadas y, en especial, el tema de la reintegración social y laboral.

Elsy Reyes, coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del Conadeh, detalla sobre la situación de los deportados a Honduras. #ProcesoDigital pic.twitter.com/9HAESkMc6o — Proceso Digital (@ProcesoDigital) May 5, 2026

Recordó que, a finales del 2025, a través de una encuesta se identificó que el 85% de las personas retornadas necesitaban apoyo social, económico y laboral para poder reintegrarse en su comunidad.

Estas personas no cuentan con los medios de vida para emprender , necesitan apoyo y es importante que tengan una respuesta por parte del Estado, declaró.

La defensora de los derechos humanos destacó la importancia de revisar los protocolos que ya se tienen e implementarlos, como parte de un plan de reintegración.

Además, urge trabajar, a través de los gobiernos municipales porque es en las en sus comunidades donde las personas migrantes retornadas necesitan que lleguen las respuestas a las necesidades que ellos puedan presentar.

“Es importante el involucramiento con los gobiernos municipales, pero también de la empresa privada, la sociedad civil y por ente el Estado, que tiene que jugar un rol fundamental en todo este proceso”, concluyó, Reyes.