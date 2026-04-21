Cabello encabeza una caravana de motoristas para pedir el fin de las sanciones a Venezuela

Caracas.- Una caravana de motoristas, encabezada por el ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, recorrió este martes calles del estado Trujillo (oeste), como parte de una peregrinación nacional convocada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para exigir el levantamiento de las sanciones.

«¿Qué pasaría si Venezuela no tuviera bloqueo ni sanciones? Estaríamos nosotros en una situación totalmente distinta, de desarrollo, de bienestar, de progreso para el país», aseguró Cabello desde un automóvil, en una transmisión del canal estatal VTV.

El también secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) recordó que la peregrinación tiene tres rutas: una en la región del occidente, de los andes y los llanos, y otra al sur que llegarán a Caracas el 30 de abril, un día antes de que concluya esta actividad.

Cabello aprovechó para rechazar los ataques contra Delcy Rodríguez, a quien un grupo de personas llamó recientemente «mona» durante una manifestación en Madrid donde participó la líder opositora y premio nobel de la paz venezolana, María Corina Machado, quien rechazó estas expresiones luego del acto.

«¿Mono? Todos venimos de ahí (…). Quienes se creen puros en verdad lo que tienen es una gran enfermedad de odio, de frustración, un racismo estúpido», condenó el secretario general del PSUV.

La caravana de motoristas llegó al Monumento a la Virgen de la Paz, en Trujillo, donde participaron varios activistas políticos y empresarios en compañía de Cabello, quien exigió el fin de todas las sanciones contra Venezuela.

La peregrinación comenzó el pasado domingo en estados fronterizos con Colombia, donde se movilizaron autoridades del Gobierno y activistas del chavismo, y se extenderá hasta el próximo 1 de mayo.

El domingo, el Gobierno de Venezuela tachó de racismo que un grupo de personas se refiriera a Delcy Rodríguez como «la mona» en un acto en Madrid mientras esperaban la aparición Machado.

El acto fue celebrado el pasado sábado en la Puerta del Sol, donde gritaron «¡Fuera la mona!» durante la actuación del cantante venezolano Carlos Baute, quien repitió la frase con el micrófono y se disculpó por ello el lunes.

Por su parte, Machado expresó el domingo en una entrevista con EFE su rechazo a los cánticos racistas que corearon algunos de sus seguidores: «Jamás se escuchará en mi boca una palabra o una expresión que juzgue o descalifique a una persona por su religión, por su género o por su raza». EFE/ir