Cabello dice que el Cartel de los Soles «no existe» y es una «narrativa» de Estados Unidos

Caracas – El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, dijo este viernes que el llamado Cartel de los Soles «no existe» y es una «narrativa» de Estados Unidos, país que cataloga a esta presunta organización como terrorista y asegura está liderada por el presidente Nicolás Maduro junto a la cúpula de su Gobierno y a funcionarios de la Fuerza Armada.

«De repente desempolvaron una cosa que llaman ellos el Cartel de los Soles, que jamás y nunca han podido comprobar porque no existe. Es la narrativa del imperialismo», manifestó Cabello en un congreso sobre el consumo de drogas y delincuencia juvenil, transmitido por el canal nacional Globovisión.

El funcionario se pronunció en momentos en que Estados Unidos mantiene un despliegue naval y aéreo en el mar Caribe, cerca de las aguas venezolanas, bajo el argumento de combatir el narcotráfico que asegura proviene del país suramericano.

Durante los últimos dos meses, el Departamento de Guerra ha informado sobre ataques contra 20 embarcaciones en el Caribe supuestamente cargadas con droga, en hechos en los que han muerto más de 66 personas, a las que han vinculado a organizaciones criminales.

A juicio de Cabello, «cualquiera que ande en una embarcación en el Caribe puede ser atacado sin ningún tipo formulismo legal», al tiempo que aclaró que él no está defendiendo a ningún narcotraficante, pero, subrayó, «ese no es el método».

«El método es que se procesa, se investiga, se detiene, se presentan a los culpables y se presenta la droga incautada, no la ejecución sumaria de personas que vayan en una lancha», señaló.

El Gobierno de Maduro ha denunciado que la presencia militar estadounidense en el Caribe es un plan para propiciar un «cambio de régimen» e imponer una autoridad «títere» con la que EE.UU. pueda «apoderarse» de recursos naturales venezolanos, principalmente el petróleo.

Las autoridades estadounidenses hablan de la existencia del Cartel de los Soles, un grupo supuestamente integrado por militares venezolanos (el nombre procede de las insignias que lucen los generales) desde los noventa.

Sin embargo, las averiguaciones de la Administración de Control de Drogas (DEA) no se oficializaron hasta marzo de 2020, durante el primer mandato de Donald Trump.

A principios de agosto, Washington dobló la recompensa por información que lleve a la captura de Maduro, hasta situarla en 50 millones de dólares. JS