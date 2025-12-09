C-Libre se alza con Premio Europa de Derechos Humanos

Tegucigalpa – La Delegación de la Unión Europea en Honduras, junto con las Embajadas de España, Alemania y Francia, otorgaron el galardón Premio Europa de Derechos Humanos en Honduras al Comité por la Libertad de Expresión (C-Libre). El reconocimiento se entrega en honor a su aporte sustancial en la defensa y promoción del derecho a la libertad de expresión en el país.

La decisión fue tomada por el jurado integrado por el Embajador de la Unión Europea en Honduras, Gonzalo Fournier; el Embajador de España, Diego Nuño; la Embajadora de Alemania, Daniela Vogl; y el Embajador de Francia, Cédric Prieto. Para esta quinta edición, el jurado evaluó criterios como: impacto en la vida de periodistas y comunicadores, potencial de réplica de sus prácticas, incidencia legislativa y política en materia de libertad de expresión, y su aporte a la protección de los derechos humanos a través del ejemplo.

Amada Ponce, directora ejecutiva de C-Libre dijo que este es un premio para periodistas y comunicadores sociales que están en riesgo.

“C-Libre ha acompañado a muchísima gente a lo largo de estos años y sin duda este premio es un mensaje muy importante, el mensaje es que no estamos solos, que los periodistas y los comunicadores deben ser defendidos y deben ser acompañados”, acotó Ponce.

Este premio llega en un momento en el que el país necesita articularse y volver a trabajar de forma conjunta y volver al diálogo, dijo.

Recordó que desde 1983 más de 110 periodistas y comunicadores sociales han sido asesinados en Honduras, lo que convierte al país en un terreno difícil para el ejercicio de esta profesión. “El reconocimiento de la Unión Europea es para que la impunidad termine”, externó.

Concluyó que el mensaje, de su parte, al gremio periodístico es acuerparse y defenderse entre sí dentro de la vorágine de acciones de desinformación, de persecución y de violencia que forma parte del quehacer periodístico.

Derecho

De su parte, el Embajador de la Unión Europea, Gonzalo Fournier, recordó que la libertad de expresión es un derecho de todos y todas, consagrado en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.

Señaló que este derecho es “el latido de la democracia”, y que ese latido se manifiesta en las voces de cada ciudadano cuando comparte ideas, cuestiona, informa, fomenta el debate y contribuye a construir soluciones colectivas. Es a través de la libertad de prensa que esas voces se amplifican y se fortalecen.

Asimismo, destacó que este premio reconoce no solo la libertad de expresión como derecho fundamental, sino también la labor invaluable de periodistas y comunicadores que hacen posible una sociedad informada, así como el papel esencial de los medios de comunicación en el fortalecimiento de la democracia. Añadió que ejercer este derecho implica responsabilidad ética, especialmente en un contexto marcado por la desinformación, la manipulación y los desafíos de la inteligencia artificial.

La Unión Europea y sus Estados miembros reiteran su compromiso con la promoción y defensa de los derechos humanos en Honduras, y esperan que este premio sirva de inspiración para que continúe contribuyendo al fortalecimiento de la democracia y la protección de los derechos fundamentales en todo el país, discursó.

C-Libre

Desde su creación en 2001, C-Libre ha impulsado cambios legislativos fundamentales que han robustecido el espacio cívico hondureño y han sido clave para proteger la libertad de prensa y la expresión. Entre ellas:

Entre ellas, su labor ha contribuido a: la derogación del delito de desacato; impulsar la primera Ley de Acceso a la Información Pública (desde la presentación del anteproyecto hasta su discusión pública y posterior vigilancia crítica); proponer la Ley Marco del Sector de Telecomunicaciones, que abrió el debate sobre la concentración mediática y el acceso equitativo al espectro radioeléctrico; impulsar reformas para garantizar el acceso a frecuencias comunitarias, favoreciendo medios alternativos y organizaciones sociales; participación en el diseño, instalación y exigencia de reformas del Mecanismo Nacional de Protección; impulsar la Ley de Transparencia; promover estándares internacionales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Naciones Unidas y relatorías regionales para armonizar el marco hondureño con estándares interamericanos; cuestionar iniciativas como la Ley de Secretos o Ley de Clasificación de Documentos, Ley de Inteligencia y reformas del Código Penal que criminalizan la protesta social, opinión pública o labores periodísticas.

C-Libre fundó la Red de Alertas y Protección a Periodistas y Comunicadores Sociales (RAPCOS), presente en los 18 departamentos del país, y la creó la primera Red de Familiares de Periodistas Asesinados en Honduras, convirtiéndose así en una de las pocas organizaciones con capacidad de respuesta 24/7 ante emergencias y agresiones, atendiendo a más de mil periodistas en los últimos seis años.

C-Libre también ha desempeñado un papel central en el fortalecimiento democrático mediante monitoreo, investigación y producción de conocimiento. Sus informes anuales, investigaciones y observatorios se han convertido en referencia para organismos nacionales e internacionales, universidades, misiones de observación, relatorías de libertad de expresión y medios de comunicación.

La organización sigue siendo una voz técnica y necesaria para proteger el derecho a expresar, informar y cuestionar la realidad en uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo.

Acciones de la Unión Europea para la defensa de la libertad de expresión

La Unión Europea promueve y protege la libertad de expresión como un pilar fundamental de la democracia. Este compromiso está consagrado en el Artículo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en el Artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, donde se reconoce explícitamente el derecho a expresar, recibir y difundir información e ideas sin interferencias.

Su compromiso se extiende más allá de sus fronteras. A través del mecanismo ProtectDefenders.EU, la UE brinda apoyo directo a periodistas y comunicadores en riesgo. Desde su creación en 2015, casi 13 mil periodistas en el mundo han recibido respaldo gracias a esta iniciativa.

En 2024, entró en vigor la legislación europea sobre libertad y pluralismo en medios de comunicación, la European Media Freedom Act, que establece medidas para proteger la independencia editorial, prevenir interferencias políticas, garantizar la transparencia en la propiedad de los medios y fortalecer un ecosistema mediático libre y plural. Este reglamento no solo constituye una norma jurídica, sino también un mensaje al mundo sobre el compromiso firme de la UE con el periodismo libre.

En Honduras, la Unión Europea ha apoyado a periodistas, medios comunitarios y comunicadores sociales a través de programas como HondurAction, Pro Honduras y Proderechos, mediante procesos de formación, fortalecimiento institucional e iniciativas con enfoque de derechos humanos, transparencia y veeduría social.

Actualmente, a través de EuroElect, la UE continúa fortaleciendo las capacidades técnicas de periodistas en contextos electorales y brinda apoyo a la Coalición de Integridad de la Información, una plataforma conformada por instituciones electorales, academia, medios de comunicación y sociedad civil que impulsa la verificación de hechos, el acceso a información confiable y la promoción de la integridad informativa. (RO)