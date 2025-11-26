C-Libre pone a disposición un centro de crisis para atender a la prensa durante elecciones

Tegucigalpa – La directora del Comité para la Libre Expresión (C-Libre), Amada Ponce informó que pondrá a disposición un centro de crisis para atender a la prensa en el contexto de elecciones generales del próximo domingo 30 de noviembre.

– C-Libre ha registrado 90 denuncias de agresiones contra periodistas, de las que 30 son por motivaciones políticas.

Explicó que el 29 y 30 noviembre, así como el 1 de diciembre, C-Libre inicia un proceso de observatorio de prensa a nivel nacional.

“Tenemos voluntarios en más de 50 municipios a nivel nacional y se están sumando medios de comunicación y periodistas que van a estar monitoreando lo que va a pasar durante las elecciones, y cualquier incidente que afecte el ejercicio de la libertad de prensa o expresión sea documentado”, amplió.

Dijo que durante el proceso se habilitarán dos números de emergencia, los que se están socializando ante los medios de comunicación. Igualmente, se contará con profesionales de sicología y abogados para atender a las víctimas.

Ponce detalló que la base central estará en un hotel capitalino durante 72 horas para garantizar que se respeten los derechos de la prensa en la jornada intensa de elecciones generales. JS